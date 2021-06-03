Раніше суд першої інстанції призначив чоловіку покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У Чернігові до довічного позбавлення волі засуджено чоловіка за жорстоке вбивство свого 11-місячного сина.

Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної прокуратури.

22 червня 2019 року 36-річний житель Чернігова, у своїй квартирі у стані алкогольного сп'яніння на очах у 2-річного сина з особливою жорстокістю завдав іншому своєму 11-місячному малюку декілька десятків ударів по голові, в груди та в живіт.

Читайте такожНа Харківщини п’яний чоловік взяв у заручники колишню цивільну дружину з малолітнім сином«Потім він закрив дитині невстановленим у ході слідства предметом рот та ніс, чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді механічної асфіксії, внаслідок чого хлопчик помер на місці події», - йдеться у повідомленні.

Суд першої інстанції визнав чернігівця винним в інкримінованих йому злочинах та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Не погодившись з таким покаранням через його м’якість, ювенальний прокурор подав апеляційну скаргу про призначення найбільш суворого покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Чернігівський апеляційний суд задовольнив скаргу та, скасувавши в частині призначеного покарання рішення суду першої інстанції, засудив до довічного позбавлення волі чоловіка за вбивство з особливою жорстокістю свого 11-місячного сина та зберігання наркотиків (п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України).

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Автор: Світлана Макринська