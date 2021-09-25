За допомогою кінолога з собакою силовики знайшли у лісі свіжий насип із ґрунту.

У Чернігові чоловік вбив та закопав матір, після чого змінив зовнішність, аби втекти з країни.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Інформація про зникнення 69-річної жінки надійшла до поліції на початку липня. Донька пенсіонерки повідомила, що матір не виходить на зв’язок вже три дні. В будинку жінки правоохоронці побачили безлад та численні плями крові. Самої господині вдома не було. Зник і її 45-річний син, який мав з нею конфлікт.

За допомогою кінолога з собакою силовики знайшли у лісі свіжий насип із ґрунту.

"Поліцейські встановили, що хтось завдав жінці смертельних ушкоджень по тілу і голові. Після чого замотав тіло у простирадла та закопав у лісі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці почали підозрювати у вбивстві сина пенсіонерки, який вимкнув телефон і перестав виходити на зв'язок.

Із залученням службових собак сотні правоохоронців прочесали навколишні ліси та дачні масиви. Перевірили усі місця в Чернігівській області, де раніше хоч раз з’являвся фігурант. Окрім того, орієнтування на розшук чоловіка було розіслано засобам масової інформації та поліцейським суміжних областей.

31 липня слідчі поліції заочно оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

"Пошуки підозрюваного тривали безперервно. Поліцейські встановили, що зловмисник ночував у лісі та недобудованих чи закинутих будівлях", - розповіли у поліції.

Також підозрюваний змінив зовнішність та намагався виїхати з країни.

23 вересня поліцейські затримали підозрюваного в Чернігові у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нині поліція проводить необхідні слідчі дії та перевіряє затриманого на причетність до скоєння аналогічного злочину на території Чернігівської області. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на вулиці Ушакова в Києві сталося вбивство. Поліція підозрює місцевого мешканця в тому, що забив свою матір на смерть.

Автор: Денис Прядко