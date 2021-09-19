Фігуранта затримали, відкрито кримінальне провадження про умисне вбивство.

На вулиці Ушакова в Києві сталося вбивство. Поліція підозрює місцевого мешканця в тому, що забив свою матір на смерть.

Яко повідомляється на сайті столичної поліції, 18 вересня правоохоронці отримали повідомлення про крики у квартирі. На місце виїхали патрульні, слідчі та лікарі.

На місці поліція виявила в помешканні тіло літньої жінки. Попередньо встановлено, що смертельну травму жертві завдав її син 1983 року народження. В ході сімейної сварки вдарив її гантеллю по голові. Жінка померла на місці.

Фігуранта затримали, відкрито кримінальне провадження про умисне вбивство. Наразі чоловіку готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо запобіжного заходу.

Читайте такожУ Донецькій області малолітні брат та сестра знайдені мертвими у скрині (фото)

Раніше у місті Сміла Черкаської області жінка зарізала подругу. Тіло жінки з ножовим пораненням знайшли у вівторок, 14 вересня.

Правоохоронці з’ясували, що між жінками під час застілля на фоні ревнощів розгорівся конфлікт, який призвів до вбивства.

Автор: Дмитро Захаров