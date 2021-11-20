20-річний молодик вкрав у бабусі 10 тисяч євро та 23 тисяч доларів.

У Чернівецький області онук пограбував власну бабусю.

Як інформує Відділ комунікації поліції Чернівецької області, 18 листопада до поліції звернулася 64-річна жителька села Мамаївці Чернівецького району, яка повідомила про крадіжку 10 тисяч євро та 23 тисяч доларів.

Вживши низку першочергових розшуково-слідчих заходів, правоохоронці отримали прикмети ймовірного злодія та оперативно встановили його місцеперебування.

Поліцейські з’ясували, що 20-річний онук потерпілої, який проживає також у цьому будинку, скориставшись відсутністю бабусі, викрав усі гроші.

Правоохоронці затримали молодика в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили в нього речові докази.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області внук до смерті побив прикуту до ліжка 86-річну бабусю.

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Автор: Світлана Макринська