Стрільців вже вдалося затримати, повідомила місцева "Муніципальна варта".

У місті Чорноморськ Одеської області група хлопців влаштувала стрілянину по вікнах житлового будинку.

Як повідомили в комунальній установі "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради, інцидент стався у ніч на середу, 20 жовтня.

Відповідна інформація надійшла на гарячу лінію установи від місцевих жителів. Люди повідомили про стрілянину невідомими по вікнах будинку №4 у провулку Шкільний.

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Після затримання осіб та виклику слідчо-оперативної групи, поліцейськими вилучено зброю, з якої ймовірно велася стрілянина.

Подальше розслідування ведеться Чорноморським відділом поліції.

Нагадаємо, на початку серпня в Одесі серед білого дня розстріляли чоловіка. Журналісти дізналися, що жертвою стрільця став азербайджанець Лачін Мамедов.

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Автор: Лариса Козова