31 березня 2021 року було продовжено до трьох місяців термін досудового розслідування щодо підполковника податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України, який сприяв "ДНР". Затримання посадової особи відбулося 20 лютого.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Встановлено, що затриманий підполковник тривалий час несанкціоновано копіював і передавав інформацію з обмеженим доступом представникам "ДНР". Зокрема, інформація стосується відомостей про співробітників правоохоронних і розвідувальних органів України, проведення даними органами держзакупівель, стану виконання держоборонзамовлення та інших стратегічних даних.

Підполковнику податкової міліції вручено повідомлення про підозру у сприянні діяльності терористичної організації, несанкціонованому копіюванні інформації та замаху на розголошення держтаємниці.

Спікер ДБР Ольга Чіканова зазначила, що активне сприяння у розкритті підполковника податкової міліції надало керівництво ДФС та її керівник Вадим Мельник. При цьому раніше журналіст Юрій Бутусов стверджував, що Мельник та підозрюваний у скоєнні злочинів підполковник діяли спільно. Як випливає з повідомлення ДБР, твердження Бутусова не відповідало дійсності.

Слідчі ДБР готують клопотання про продовження терміну утримання під вартою підозрюваного. Триває активна фаза досудового розслідування.