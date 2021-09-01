Поліція забрала двох неповнолітніх, а також п'яного водія машини.

У місті Подольськ Одеської області двоє п'яних ліцеїстів танцювали на даху авто у дворі ліцею, в який приїхали на святкову церемонію з нагоди Дня знань (відзначається 1 вересня)

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався сьогодні.

"Перед початком урочистостей до Дня знань у двір Подільського професійно-технічного ліцею заїхав автомобіль "ВАЗ". На даху машини під гучну музику влаштували танці двоє юнаків. Вони притягнуті до відповідальності за те, що на території навчального закладу перебували в нетверезому стані і порушували громадський порядок", – розповіли в поліції.

Як уточнили у главку, у відділ поліції доставили водія і пасажирів автомобіля. З'ясувалося, що у всіх – ознаки сп'яніння.

Читайте такожПобили та змусили роздягатись на камеру: на Одещині підлітки катували школяраЗа появу в громадському місці у п'яному вигляді на 16-ти та 17-річного братів поліцейські склали протоколи за ст. 178 КУпАП, а на старшого з них – ще й за дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Крім того, 18-річний водій автомобіля за водіння транспортом у нетверезому стані відповідатиме за ст. 130 зазначеного Кодексу.

Також, за словами начальника Подільського районного управління поліції Олександра Ноздратенка, адміністративний протокол склали ще й стосовно одного неповнолітнього – 17-річного студента цього ж навчального закладу, який прийшов на лінійку п'яним.

"Урочисті заходи пройшли за планом, а правопорушники відповідатимуть згідно з чинним законодавством", – сказав Ноздратенко.

Пізніше інформація про інцидент стала недоступна на сайті ГУ Нацполіції на Одещині.

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Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк