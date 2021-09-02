До інциденту підліток був абсолютно здоровим і займався спортом.

Дев'ятикласник з Дніпра Владислав Щирий раптово знепритомнів і впав у кому. У нього діагностували інсульт.

Про це у Facebook повідомляє Катерина Головачова, яка організувала збір коштів для допомоги дитині. Владислав потребує операції, але на неї батькам не вистачає ще 35 тисяч гривень.

"Минуло вже понад два тижні з моменту, як він раптом на рівному місці знепритомнів і впав у кому. Йому діагностували інсульт. У нього складне розташування осередку. Лікарі не могли зрозуміти як підійти до потрібних судинах: через пах, або через трепанацію. Рішення було ухвалене. Владика відвезли до Києва. Але гроші на його операцію досі не зібрані в необхідному обсязі", - йдеться в повідомленні Головачової.

До інциденту Владислав був абсолютно здоровим і займався спортом. Зараз він вже вийшов з коми і чекає на операцію, але страждає від сильного головного болю, що не минає.

Реквізити для збору коштів на операцію опубліковані на спеціальній сторінці в Facebook.

Читайте такожВ ООН назвали причину смерті 7 мільйонів людей

Напередодні повідомлялося, що у Вінницькій школі № 4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік.

Святкова лінійка для першокласників проходила в актовому залі школи. Присутньому там чоловікові стало погано. На місце прибула швидка, потерпілого намагалися реанімувати, але марно.

Автор: Дмитро Захаров