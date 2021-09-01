Святкова лінійка для першокласників проходила в актовій залі школи.

У Вінницькій школі №4 під час святкової лінійки до Дня знань помер 71-річний чоловік.

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на речниця обласного управління поліції Ірину Добровольську.

Святкова лінійка для першокласників проходила в актовій залі школи. Присутньому там чоловіку стало погано. На місце прибула швидка, постраждалого намагались реанімувати, але марно.

Журналісти з’ясовують, чи був дозвіл впускати в приміщення закладу батьків в умовах карантину і на скільки людей там розрахована зала.

Раніше в Миколаєві патрульні були змушені супроводити в лікарню автомобіль швидкої медичної допомоги, у якому знаходилася дитина. Лікарів не пропускали інші автівки.

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Інспектори помітили, що карета швидкої рухається з увімкненими спецсигналами. Однак водії не поспішали надавати їй перевагу в русі.

Патрульні увімкнули спецсигнали та супроводили автомобіль до дитячої лікарні.

Виявилося, що пацієнтом був 10-річний хлопчик. Дитина перебувала у критичному стані, а дорогою до лікарні в неї сталася зупинка серця. Лікарям вдалося її реанімувати.

Автор: Дмитро Захаров