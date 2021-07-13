Чоловік скинув тіло вбитої жінки в колодязь на своїй території і присипав його піском.

У Дніпрі чоловік до смерті побив знайому жінку і потім скинув її тіло в колодязь.

Перед цим вони розпивали спиртні напої, пише "Дніпро оперативний".

Повідомляється, що 10 липня на Араратській зловмисник у своєму будинку розпивав спиртне зі знайомою. Між ними стався конфлікт і чоловік побив 35-річну жінку. Жінка померла через важкі травми обличчя і тіла. Господар будинку тіло вбитої жінки скинув у колодязь на своїй території і присипав його піском.

У поліції підтвердили інформацію про злочин і повідомили про затримання 34-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві жінки.

"12 липня близько 01:30 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на території одного з будинків в Індустріальному районі виявлено тіло невідомої жінки з тілесними ушкодженнями", - сказано в повідомленні.

Також там повідомили, що 13 липня слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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Автор: Олег Давигора