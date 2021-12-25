Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, потерпілий - лейтенант, який нібито був п'яний.

В Одеській області, на трасі Київ-Одеса, в ДТП постраждав військовий.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Аварія сталася 24 грудня близько пів на десяту вечора неподалік села Нерубайське.

Попередньо встановлено, що прямуючи в бік Одеси водій BMW не впорався з керуванням і з'їхав з дороги, після чого врізався в дерево. Його доставили в лікарню з різними травмами.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, потерпілий - лейтенант, який нібито був п'яний.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області при зіткненні трьох вантажівок загинули дві людини.

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