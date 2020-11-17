У жінки можуть бути проблеми з пам'яттю, її розшукують, щоб влаштувати в притулок.

У Дніпрі в мікрорайоні Північний місцеві діти закидали камінням безпритульну жінку, і вона змушена була шукати собі нове місце.

Читайте такожУ Києві троє чоловіків били й катували безпритульних людей заради забавиПро це в Facebook написала місцева мешканка під логіном Kat Net.

«У глухому куті в районі оселилася жінка, спить під кущем в такий собачий холод. Нормальна, адекватна, твереза. Звуть Ліля, на вигляд років 50-60. Каже з Первомайська. Немає нікого у неї. Лікарня не приймає. Хтось намагався допомогти, щоб взяли в притулок, дали їй номер телефону, сказали, що заберуть 18 листопада. Але чи так це? Допомогли теплим одягом і їжею. Діти закидали камінням, шукає місце, де спати. Плаче», – зазначила жінка.

За словами місцевих жителів, у жінки можуть бути проблеми з пам'яттю. Після інциденту з дітьми вона пішла. У місцевій групі розмістили оголошення про її розшук, щоб допомогти влаштувати жінку в притулок.

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Автор: УНІАН