Чоловіка шпиталізували.

У Дніпрі п'яний водій ВАЗ влаштував ДТП, після якої заснув за кермом.

Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Криворізький. Автомобіль ВАЗ 2107 в'їхав у Chevrolet, а потім врізався у дорожній стовп.

Про це у поліцію повідомив водій Chevrolet. Патрульні прибули на місце події та виявили, що за кермом ВАЗу перебуває чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння.

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Чоловік вийшов і побачив пошкоджений автомобіль ВАЗ.

Водій за його кермом сказав, що він нетверезий, після чого заснув.

Потім чоловік викликав на місце подіє швидку та поліцію. Потерпілого кермувальника ВАЗу шпиталізували.

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Автор: Людмила Жерновська