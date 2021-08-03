У Дніпрі п'яний водій ВАЗ влаштував ДТП, після якої заснув за кермом.
Про це повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Криворізький. Автомобіль ВАЗ 2107 в'їхав у Chevrolet, а потім врізався у дорожній стовп.
Про це у поліцію повідомив водій Chevrolet. Патрульні прибули на місце події та виявили, що за кермом ВАЗу перебуває чоловік з ознаками сильного алкогольного сп'яніння.
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Чоловік вийшов і побачив пошкоджений автомобіль ВАЗ.
Водій за його кермом сказав, що він нетверезий, після чого заснув.
Потім чоловік викликав на місце подіє швидку та поліцію. Потерпілого кермувальника ВАЗу шпиталізували.