Пожежу вдалося загасити майже через годину.

У Дніпрі сім'я з трьома маленькими дітьми змогла врятуватися від пожежі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Займання сталося 23 грудня. Подружжя встигло схопити маленьких дітей і вибратися з дому.

У місті зараз морози, тому прибулі рятувальники відігрівали їх у своєму автомобілі.

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Майже через годину пожежу вдалося загасити, але вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та пошкодив облицювання стін.

За попередньою інформацією, епіцентр загоряння був на кухні.

Раніше повідомлялося, що в штаті Іллінойс раніше засуджений за підпалювання чоловік став головою пожежної охорони.

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