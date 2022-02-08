Юнак поводиться неадекватно, його вже прозвали "міським божевільним".

В Дніпрі хлопець ображає дівчат заради лайків і переглядів в TikTok. Блогер підбігає до перехожих ззаду і б'є їх ногою. Примітно, до чоловіків юнак не наближається.

Відео з тіктокером опублікували в Telegram-каналі "Всевидюче Око".

Юнак знімає, як він підбігає до дівчат і жінок, б'є їх нижче спини ногою і одразу ж тікає, поки постраждалі не встигають відреагувати. Також в ролик потрапив момент, на якому тіктокер розпиває алкоголь і слухає сумні пісні.

Судячи з відео, блогер явно радіє, коли йому вдається вдарити жінку. Після удару він шепоче: "є!". Обличчя постраждалих юнак закриває.

Читайте такожСпалахнув після удару струмом: в Одесі хлопець жорстоко поплатився за фото на даху цистерни (відео)У коментарях користувачі пишуть, що в Дніпрі блогера вже давно прозвали "міським божевільним". Юнака часто бачать в торгових центрах і він не завжди зберігає адекватність.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Маріуполі тіктокер кидався сокирою з балкона заради "вірусного" відео. Горе-блогера вже знайшла поліція.

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