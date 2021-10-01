На записі видно, як дівчина лягла на верхівці арки мосту та стала знімати себе на телефон.

У Дніпрі дівчина залізла на арку мосту, що йде на Монастирський острів, заради селфі та відео для ТікТоку.

Відео інциденту опублікував "Відкритий".

На записі видно, як дівчина лягла на верхівці арки мосту та стала знімати себе на телефон. Згодом вона почала спускатися з нього.

Чи були поряд працівники правоохоронних органів - невідомо.

Міст на Монастирський острів - єдиний пішохідний міст в центральній частині Дніпра. Поєднує він дві частини парку Шевченка, правий берег міста і північну частину Монастирського острова. Збудований міст був в 1956 році.

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Нагадаємо, на Харківщині госпіталізовано 16-річну дівчину, яку вдарило струмом на даху товарного потяга під час спроби сфотографуватися.

Інцидент стався на залізничній станції Куп'янськ-Вузловий 13 серпня близько 06:00.

"Потерпілою виявилася 16-річна дівчина. Встановлено, що вона залізла на дах вагона товарного потяга, який перебував на станції. При спробі сфотографуватися дівчину вдарило електрострумом, в результаті чого її відкинуло на рейки", - йдеться у повідомленні.

Дівчину з опіками кінцівок госпіталізували до лікарні у Харкові.

Автор: Денис Прядко