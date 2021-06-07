Підліток близько двох тижнів боровся за життя.

У Дніпрі в реанімації обласної дитячої клінічної лікарні (ОДКЛ) помер 12-річний хлопчик, який близько двох тижнів тому випадково підпалив себе.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на слова директора ОДКБ Олексія Власова.

Зазначається, що потерпілий зі своїм товаришем виявили пакет з пляшкою. У ній знаходилася невідома горюча речовина. Вони вирішили заради інтересу підпалити рідину, вилили її на лавочку на вулиці та підпалили. У цей час пляшка відскочила на потерпілого. У нього полетіли бризки, які запалали. Хлопчика доставили в лікарню.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166-й Кримінальний кодекс України (злісне невиконання обов'язків по нагляду за дитиною або за особою, над якою встановлено опіку). Триває слідство, поліцейські встановлюють усі деталі.

Читайте такожВ Одесі вночі загорівся гуртожиток медуніверситету: евакуювали понад сто осіб (фото)Раніше повідомлялося, що після нещасного випадку дитину екстрено госпіталізували. Лікарі встановили, що у нього обгоріло 65% тіла:

«Обпалені і внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео в соціальних мережах, але все закінчилося трагічно».

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Автор: Катерина Шварц