Дитина перебуває у важкому, але стабільному стані.

У Дніпрі 12-річний хлопчик облився легкозаймистою рідиною та підпалив себе, щоб зняти епічне відео для соціальних мереж.

Про це повідомляє «Дніпро TV».

Зазначається, що школяр разом з другом відпочивав у парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею та підпалити себе.

«Дитину екстрено госпіталізували. Лікарі встановили, що у нього обгоріло 65% тіла. Обпалені й внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео в соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Зараз хлопець перебуває в реанімації», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Запорізькій області чоловік облився бензином та підпалив себе – ЗМІУ лікарні повідомили, що дитина перебуває у важкому, але стабільному стані.

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Автор: Катерина Шварц