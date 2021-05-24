У Дніпрі 12-річний хлопчик облився легкозаймистою рідиною та підпалив себе, щоб зняти епічне відео для соціальних мереж.
Про це повідомляє «Дніпро TV».
Зазначається, що школяр разом з другом відпочивав у парку. За попередньою інформацією, діти знайшли невідому рідину. Підліток вирішив облитися нею та підпалити себе.
«Дитину екстрено госпіталізували. Лікарі встановили, що у нього обгоріло 65% тіла. Обпалені й внутрішні органи. Є припущення, що школяр зробив це заради епічного відео в соціальних мережах, але все закінчилося трагічно. Зараз хлопець перебуває в реанімації», – йдеться в повідомленні.
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