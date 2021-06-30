Трагедія сталась поблизу села Козина у Івано-Франківській області.

На Івано-Франківщині у Дністрі виявили тіло чоловіка, який рятував своїх доньок від утоплення та зник під водою.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області у Facebook.

«30 червня о 09:55 рятувальники знайшли тіло чоловіка, щодо якого здійснювались пошуки на ріці Дністер», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 28 червня поблизу села Козина у Івано-Франківській області на річці Дністер співробітники ДСНС врятували тьох дітей, які не могли самостійно вийти на берег.

Батько з трьома доньками - 8, 10 та 11 років - купалися в річці, коли одна з дівчаток зайшла на глибину, де почала тонути. Вона схопилася за свою сестру й потягла за собою.

Батько, побачивши це, почав занурюватись, щоб виштовхнути на поверхню дітей. Відвівши їх із заглиблення, чоловік зник з поля зору. Рятувальники розпочали його пошуки.

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Автор: Світлана Макринська