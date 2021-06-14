Двоє підлітків в ніч з 10 на 11 червня попливли човном рибалити на річку Дністер поблизу села Устечко та не повернулися.

У Тернопільській області знайшли мертвими двох 16-річних хлопців, які ще 11 червня пішли на рибалку та зникли.

Про це розповів речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета, пише ТСН.

Відомо, що двоє підлітків в ніч з 10 на 11 червня попливли човном рибалити на річку Дністер поблизу села Устечко та не повернулися. Вже 11 червня о 3:00 вони перестали відповідати на телефонні дзвінки.

Спільні пошукові дії із залученням рятувальників і поліцейських тривали до 14 червня: всього у пошуках приймали участь 96 осіб та 19 одиниць техніки, в тому числі 4 плавзасоби.

Повідомляється, що 13 червня рятувальники знайшли тіло 16-річного Ігоря, а в понеділок, 14 червня - його друга Петра.

"Тіло другого хлопця знайшли буквально щойно, його піднімають із води. За цим фактом відкрите провадження. Поліція встановлює причини трагедії", - розповіли у поліції.

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Автор: Олег Давигора