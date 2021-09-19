Мертвими знайшли 10-річну дівчинку та її 7-річного брата.

У суботу ввечері, 18 вересня, правоохоронцям повідомили, що у селі Микільське Волноваського району Донецької області пропали малолітні брат та сестра – 7-річний хлопчик та 10-річна дівчинка. Згодом дітей знайшли мертвими у старій скрині.

Про зникнення малолітніх правоохоронцям повідомила їх 41-річна мати, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в регіоні.

За її словами, вони з чоловіком близько 4:30 вирушили працювати, а дітей залишили вдома самих.

Правоохоронці почали розшукувати малолітніх. До пошуків, зокрема, доєдналися автопатрулі та співробітники кінологічної служби.

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"…Родина перебуває на обліку в соцслужбах. Правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкогольними напоями та належного виконання батьківських обов’язків…", – додали у поліції.

Заступник начальника – начальник кримінальної поліції Донецької області Артем Кисько на своїй сторінці у Facebook опублікував фото з місця трагедії.

Попередньо поліція кваліфікувала злочин як умисне вбивство малолітньої дитини – п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу. Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув’язнення.

Нагадаємо, наприкінці липня схожа трагедія трапилася у Харківській області – правоохоронці знайшли мертвою шестирічну Мирославу Третяк, яка пішла гуляти й не повернулася.

ЗМІ писали, що дівчинка знайдена мертвою та зґвалтованою у селищі міського типу Старий Салтів. Пізніше з'ясувалося, що у вбивстві дитини підозрюють підлітка.

Автор: Екатерина Присяжнюк