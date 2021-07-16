За даними бойовиків, інцидент стався на газопроводі поблизу залізничної станції "Мушкетово".

У п'ятницю, 16 липня, в окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Після цього на місці події спалахнула масштабна пожежа.

Відео інциденту опублікував у своєму Telegram-каналі військовий ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

Жителі окупованого Донецька припускають, що загорілося підземне паливосховище.

Але як повідомляють пропагандисти бойовиків, інцидент нібито стався на газопроводі поблизу залізничної станції "Мушкетово" приблизно о 14:30. Його причини все ще з'ясовують.

На місце вибуху відразу виїхала група місцевих рятувальників.

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Автор: Денис Прядко