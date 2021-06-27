Серед постраждалих – 12-річна дівчинка.

У неділю, 27 червня, у Львівській області внаслідок ДТП загинули дві людини, ще троє – отримали травми та потрапили в лікарню, серед них – дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

Аварія сталася в селі Ходорківці Львівського району. Водійка автомобіля Ford Fusion не впоралася з керуванням та перекинулася.

В результаті аварії на місці події загинули два пасажири: літні чоловік та жінка.

Читайте такожПід час півмарафону у Львові помер 23-річний учасникТакож, три людини травмувалися, їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в 8-у міську клінічну лікарню Львова та у Львівську міську дитячу клінічну лікарню. Серед постраждалих – 12-річна дівчинка.

Одна з постраждалих пасажирок була затиснута деформованими деталями кузова. Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували її з автомобіля та передали медикам «швидкої допомоги».

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Автор: Катерина Шварц