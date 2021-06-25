За словами очевидців, дівчинку з травмою забрали до лікарні.

У Харкові в четвер, 24 червня, пізно ввечері сталася аварія, внаслідок якої постраждала дитина.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, компанія молодих людей на машині марки Mazda вилетіла з траси в кювет і перекинулася. Вважається, що за кермом був 18-річний курсант МВС.

При цьому постраждала дівчинка, яка з матір'ю перебувала поруч із місцем аварії.

"Курсант МВС потрапив у ДТП. Садовопаркова, 6. Повна машина людей, не впорався з керуванням і перекинулися. Зачепили дитину (дівчинку), з переломами забрали на "швидкій", - пише Telegram-канал "Харків 1654".

За даними Telegram-каналу "ХС | Харків", у машині було троє курсантів МВС, а у дівчинки перелом щиколотки.

На записі з відеореєстратора видно, що в якийсь момент машина починає "петляти" трасою, перетинаючи подвійну суцільну, і зрештою з'їжджає вправо в кювет.

У поліції офіційну інформацію про ДТП поки не повідомляють.

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Автор: Катерина Комолова