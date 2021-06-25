У Харкові в четвер, 24 червня, пізно ввечері сталася аварія, внаслідок якої постраждала дитина.
Як повідомляють місцеві Telegram-канали, компанія молодих людей на машині марки Mazda вилетіла з траси в кювет і перекинулася. Вважається, що за кермом був 18-річний курсант МВС.
При цьому постраждала дівчинка, яка з матір'ю перебувала поруч із місцем аварії.
"Курсант МВС потрапив у ДТП. Садовопаркова, 6. Повна машина людей, не впорався з керуванням і перекинулися. Зачепили дитину (дівчинку), з переломами забрали на "швидкій", - пише Telegram-канал "Харків 1654".
За даними Telegram-каналу "ХС | Харків", у машині було троє курсантів МВС, а у дівчинки перелом щиколотки.
На записі з відеореєстратора видно, що в якийсь момент машина починає "петляти" трасою, перетинаючи подвійну суцільну, і зрештою з'їжджає вправо в кювет.
У поліції офіційну інформацію про ДТП поки не повідомляють.
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