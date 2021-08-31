Від отриманих травм робітник помер на місці події.

У Харкові на будівельному майданчику по вулиці Василя Стуса загинув чоловік.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"Попередньо встановлено, що на 44-річного чоловіка - робітника вказаного будівництва впала металева конструкція. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Поліція з’ясовує обставини загибелі людини на будмайданчику.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України, додали в главку.

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Автор: Тамара Отовська