Чоловік помер на місці / скріншот з відео
У Харкові на будівельному майданчику по вулиці Василя Стуса загинув чоловік.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"Попередньо встановлено, що на 44-річного чоловіка - робітника вказаного будівництва впала металева конструкція. Від отриманих травм чоловік помер на місці події", - йдеться у повідомленні.
Поліція з’ясовує обставини загибелі людини на будмайданчику.
Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України, додали в главку.
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