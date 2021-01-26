Дітей взяли під опіку соціальні служби.

У Харкові неблагополучна родина харчувалася собаками. М'ясом тварин годували в тому числі і дітей.

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Про це в Instagram повідомив харківський блогер Євген Зуб. За його словами, в квартирі проживають дворічний хлопчик і шестирічна дівчинка.

"Я чимало бачив ситуацій з дітьми. Але таке - вперше. У центрі міста, квартира повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відкрили двері. Мама, бабуся, діти, 4 собаки какали та пісяли там, де живуть. На вулицю не виходили. Собак вбивали в квартирі та їли їх", - написав він.

Блогер опублікував відео з місця подій, на якому він спілкується з жителями квартири разом зі співробітниками поліції. За його словами, з дітьми все буде добре, їх взяли під опіку соціальні служби. Правоохоронці не змогли знайти в будинку жодних теплих речей для дітей, тож їх довелося загорнути в ковдру і передати медикам швидкої.

У квартирі склалися абсолютно антисанітарні умови. Сусіди розповіли блогеру, що чимало разів викликали до неблагополучної родини поліцію. Але патрульні, які приїжджали на виклик, нібито відмовлялися заходити туди через сильний неприємний запах.

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Автор: Дмитро Захаров