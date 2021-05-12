Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

У Харкові під час пожежі в 16-поверховому житловому будинку евакуйовано 25 осіб.

Як повідомляється на сайті ДСНС України, пожежа сталася 11 травня у будинку на вул. Танкопія, 3/1.

Займання виникло на балконі квартири на сьомому поверсі. Коли рятувальники прибули на місце, то на балконі та в кімнаті квартири горіли домашні речі та меблі. Площа пожежі становила близько 20 кв.м. Ще до прибуття вогнеборців поліцейські евакуювали 25 осіб, у тому числі 5 дітей, із задимленого під'їзду.

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Постраждалих внаслідок пожежі немає. У ДСНС додають, що імовірна причина виникнення пожежі - коротке замикання електропроводки.

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Автор: Світлана Закелова