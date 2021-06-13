Суму викрадених зловмисниками грошей не називають.

У Харкові невідомі підірвали банкомат за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, в результаті підриву ніхто не постраждав.

Суму викрадених зловмисниками грошей встановлюють.

В поліції розповіли, що повідомлення про злочин надійшло близько 02:50.

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«Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що невідомі особи здійснили підрив банкомату, розташованому у супермаркеті по проспекту Слави. Зловмисники використовували саморобний вибуховий пристрій, який помістили до відсіку для видачі грошей», - йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Поліція розшукує причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення осіб.

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Автор: Тамара Отовська