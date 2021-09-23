Нападник був у тверезому стані.

У Харкові чоловік побив співробітника патрульної поліції, який приїхав на виклик щодо домашнього насильства.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.

Інцидент стався 22 вересня. Співробітники поліції у пішому патрулі прибули на виклик за фактом сімейної сварки.

Мешканцем квартири виявився 36-річний безробітний чоловік. Він чинив опір та навмисно наніс інспекторові поліції декілька ударів рукою по голові та в обличчя.

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Дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці чоловік жорстоко побив двох жінок через те, що одна з них відмовилася зайнятися з ним сексом.

А у Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який побив жінку та бігав вулицею з сокирою.

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Автор: Людмила Жерновська