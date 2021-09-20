Дві подруги ховалися від дощу під альтанкою, коли до них з непристойною пропозицією підійшов невідомий.

У Вінниці чоловік жорстоко побив двох жінок за відмову зайнятися сексом. Підозрюваний запропонував інтим одній з них, а після того, як зрозумів, що не отримає бажаного, вдався до агресії.

Про це повідомляє прес-служба Вінницького міського суду.

Так, пізно ввечері підозрюваний побачив, як дві жінки зайшли до альтанки біля лікарні у Вінниці. Подруги хотіли сховатися від дощу. Чоловік підійшов до жінок та розпочав із ними розмову, проте невдовзі він почав голосно лаятися та пропонувати секс одній з них. Він отримав категоричну відмову, що сильно його розлютило.

Чоловік вдарив кулаком в обличчя жінки, від цього вона впала на землю. Коли ж постраждала намагалася встати та сіла на підлогу альтанки, підозрюваний продовжив її бити. Чоловік бив жінку, яка йому відмовила, обома руками. При цьому він голосно кричав та лаявся.

Читайте такожЗлочинці тримали у рабстві понад півсотні осіб на Дніпропетровщині (фото, відео)Потерпіла попросила свою подругу про допомогу. Друга жінка, яка побачила побиття своєї знайомої, підняла з землі пляшку та почала замахуватися на чоловіка. Однак той вихопив скляну посудину з її рук та сильно вдарив її по голові. Від удару жінка втратила свідомість.

Після цього підозрюваний продовжив бити першу жінку, яка намагалася покликати на допомогу. Проте перехожі все ж почули крики та прибігли до альтанки. Вони захистили жінок та викликали поліції. Тепер інцидент розглянули у суді.

Наразі чоловіку присудили домашній арешт в період з 21:00 по 07:00 строком на 60 днів. Слідчі дії тривають.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі чоловік ображав продавчиню, а два інших покупці це побачили та вирішили за неї заступитися. За це вони отримали тяжкі ножові поранення.

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Автор: Поліна Кузенко