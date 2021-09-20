Після вживання алкогольних напоїв чоловік став поводитися агресивно - трощив посуд, меблі та побив співмешканку так, що вона втратила свідомість.

У Дніпрі затримали чоловіка, який бігав вулицею з сокирою.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Дніпропетровщини.

Вночі до поліцейських надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ілюшина в одному з будинків кричить жінка і благає про допомогу.

"Рухаючись вулицею Ілюшина, екіпаж помітив чоловіка, що біг із сокирою. Патрульні наказали йому покласти її на землю та не чинити супротив. Громадянина затримали", - йдеться у повідомленні.

55-річна співмешканка затриманого повідомила, що 58-річний чоловік живе з нею і після вживання алкогольних напоїв став поводитися агресивно - трощив посуд, меблі та побив її так, що вона втратила свідомість.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, влітку у Чернігівській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві 21-річного сина.

Оперативники встановили, що 47-річний мешканець одного із сіл Куликівського району Чернігівської області завдав удари сокирою своєму синові під час раптово виниклого конфлікту.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Автор: Денис Прядко