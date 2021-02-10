Організатором «бізнесу» виступив 29-річний житель Харкова.

В Харкові поліція викрила групу осіб, що займались сутенерством. Як з’ясувалося, зловмисники входять до складу громадської організації «Міжнародний комітет захисту прав людини».

Про це повідомляється на сайті ГУ нацполіції в Харківській області.

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Слідство встановило, що організатором «бізнесу» виступив 29-річний житель Харкова. 28-річний співучасник забезпечував правовий захист жінок від правоохоронних органів. Четверо інших чоловіків віком від 20 до 35 років працювали позмінно та забезпечували охорону «повій», організацію транспорту для їх переміщення до клієнтів з метою надання сексуальних послуг. Також поліцейські встановили 12 жінок, які займалися проституцією.

В січні цього року учасників злочинної групи затримали. Слідчі провели обшуки за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів. Під час обшуків вилучено гроші, банківські картки, мобільні телефони, газовий балончик, травматичні пістолети з резиновими кулями, документи, особисті записи.

Наразі всім учасникам угруповання повідомлено про підозру. П’ятьом чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному підозрюваному – цілодобовий домашній арешт.

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Автор: УНІАН