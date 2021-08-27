Інцидент трапився в Залізному порту / фото: ua.depositphotos.com

На курорті в Залізному порту пара посеред білого дня зайнялася сексом на пляжі на очах у дітей.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Дніпро оперативний".

"У Залізному Порту парочка з Дніпра займалася сексом на пляжі, не соромлячись інших відпочивальників, серед яких були діти", - йдеться в повідомленні.

Залізний порт - курортне село на березі Чорного моря, розташоване в Голопристанському районі на півдні Херсонської області.

Увага! Відео містить сцену сексу!!! (18+)

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Автор: Денис Прядко