Інцидент трапився в Залізному порту / фото: ua.depositphotos.com
На курорті в Залізному порту пара посеред білого дня зайнялася сексом на пляжі на очах у дітей.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Дніпро оперативний".
"У Залізному Порту парочка з Дніпра займалася сексом на пляжі, не соромлячись інших відпочивальників, серед яких були діти", - йдеться в повідомленні.
Залізний порт - курортне село на березі Чорного моря, розташоване в Голопристанському районі на півдні Херсонської області.
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У Залізному Порту парочка займалася сексом на пляжі