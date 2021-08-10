Загалом з гори Кліфи рятувальники спустили вісім осіб.

Співробітники рятувального загону допомогли дістатися до лікарні туристам, яким стало зле під час походу Карпатами.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався об 11:30 10 серпня. Прохання про допомогу надійшло від групи з 28 осіб, які вирушили в похід із Запорізької області.

Вони знаходилися в районі гори Кліфа в Рахівському районі. До цього місця фахівці гірського пошуково-рятувального відділення і вирушили.

Читайте такожУ Карпатах врятували туриста з Херсона, який загубився при спуску з ГоверлиПрибувши на автомобілі високої прохідності і квадроциклі, вони надали трьом дітям 10, 12 і 14 років долікарську допомогу і транспортували їх в село Луга, де на них вже чекали медики.

За попередньою інформацією діти могли отримати харчове отруєння.

Також евакуювали п'ятьох інших туристів цієї групи, зокрема двох дорослих і трьох неповнолітніх.

Раніше УНІАН повідомляв про пошуки в Карпатах 15-річного туриста, який відстав від своєї групи під час спуску з гори Говерла. Хлопця шукали чотири роки.

А в лютому двоє туристів з Києва заблукали під час катання на лижах на схилі гори Гемба. Одного з них знайшли неушкодженим наступного дня, тіло другого виявили лише в квітні.

Автор: Станислав Кожемякин