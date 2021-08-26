Учасники подій знайомі близько двох років.

Голова ОСББ одного зі столичних житлових будинків накинувся на 14-річного хлопця, який уночі перебирався через паркан додому.

Як свідчать відзняті камерою відеоспостереження кадри, інцидент стався у ніч на 19 серпня.

Двоє підлітків якраз перебиралися через паркан, коли до них вибіг чоловік і штовхнув одного з хлопців у бік решітки. Врешті 14-річному киянину вдалося встати, але він взявся за голову.

Розлюченого нападника, який продовжував кидатися на хлопця, вгамували кілька чоловіків.

Ролик у соцмережі опублікувала матір потерпілого. За словами жінки, голова ОСББ ледь не вбив її сина.

"Його щастя, що залишилося у запасі 3 см, які врятували життя. Дякую усім небайдужим сусідам, людям, лікарям "швидкої допомоги", поліції і наряду правоохоронців", – написала киянка.

Як виявилось, хлопець перелазив через паркан, бо забув магніт до хвіртки.

Водночас авторка публікації зауважила, що територія не приватна – поряд розміщені багатоквартирні будинки, у всіх – одне подвір’я. Учасники подій знайомі близько двох років.

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Автор: Іван Бойко