Правоохоронці заявили, що граната здетонувала у чоловіка прямо в руках.

У Подільському районі Києва повідомили про трагічну долю ще одного "гравця" з боєприпасами, який загинув внаслідок детонації гранати.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві. За даними правоохоронців, інцидент трапився зранку 22 березня. Головним "фігурантом" події став 29-річний чоловік.

"Сьогодні вранці до поліції Києва надійшла інформація про те, що на провулку Квітневому було чутно вибух та у подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями", - йдеться у повідомлені.

За попередніми даними слідчих, небезпечний боєприпас здетонував прямо у руках чоловіка. Він миттєво загинув.

Наразі додаткові обставини щодо цього випадку встановлюють. Попередньо, справу кваліфікували як умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.

Правоохоронці регулярно знаходять у жителів Києва та області гранати

Нагадаємо, що через активні бойові дії на території України правоохоронці регулярно вилучають в українців різноманітні небезпечні боєприпаси. Не виключенням стали й жителі Київщини.

Буквально на минулому тижні молодий хлопець приніс до власного будинку гранату і через це підірвався. Йому був всього 21 рік.

Також нещодавно мешканець столиці вирішив принести гранату у метро. Його затримали на одній з центральних станцій "Мінська".

Вас також можуть зацікавити новини: