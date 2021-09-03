Учні кашляли та скаржилися на проблеми з диханням.

У 97-й школі імені Олени Теліги в Києві розпилили їдку речовину з перцевого балончика.

Інцидент трапився сьогодні, у п'ятницю, 3 вересня. Як повідомляє "Київ Оперативний", постраждала частина учнів: вони кашляли та скаржилися на проблеми з диханням.

Зазначається, що дітей зі школи евакуювали, вивели на вулицю та відпускали додому, а на місце викликали правоохоронців. Поліції належить з'ясувати, хто саме розбризкав речовину.

"Щойно надійшла інформація, що у школі №97, що на Олени Теліги, хтось розбризкав перцевий балончик. Дітей повиводили на вулицю та зараз відпускають додому. Деякі із дітей скаржаться на кашель та важкість дихання. На місці очікують на правоохоронців, які мають встановити розбишаку", - йдеться в повідомленні.

Мама кількох дітей, які навчаються у школі №97, розповіла в коментарі УНІАН, що все сталося начебто в кабінеті хімії: там старшокласник розбризкав балончик.

"На третьому уроці всіх дітей вивели на вулицю. Син каже, що були діти, яким стало погано і точно одній дівчинці дуже недобре стало. Навчальний процес не переривався особливо, просто на деякий час вивели дітей на вулицю, як під час навчальної тривоги. Школа працює у звичайному режимі, "швидких" начебто не було. Зараз молодша донька на групі продовженого дня, класна керівниця запевнила, що все добре", - зазначила жінка.

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Автор: Катерина Комолова