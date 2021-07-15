Зловмисники підшукали осіб, які за 1000 доларів погодилися таємно вночі перевезти вже муміфіковане тіло до крематорію.

У Києві адвокат зі спільниками підробили документи та хотіли кремувати померлого пенсіонера, щоб заволодіти його житлом.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, за матеріалами слідства, злочинну групу організував місцевий адвокат.

"Вказані особи незаконно заволоділи квартирою самотнього літнього чоловіка на вул. О. Теліги, підробивши для цього договір купівлі-продажу, датований 2010 роком та начебто завірений нотаріусом, яка померла у лютому 2021 року. Згодом інший нотаріус вніс на підставі цього документу неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на користь підставної особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що власник квартири - киянин 1932 р.н. - помер за невідомих обставин в своїй квартирі, а його тіло перебувало там ще тривалий час.

Читайте такожУ Києві водій тролейбуса помер за кермомЗа даними слідства, не пізніше січня 2021 року зловмисники виявили в квартирі тіло чоловіка, однак при цьому не повідомили нікого про його смерть та не поховали його.

"Натомість розробили злочинний план заволодіння цим житлом, під час реалізації якого тіло померлого весь час залишалося в квартирі. Здійснивши оборудку з нерухомістю, зловмисники вирішили позбутися тіла шляхом таємного переміщення з квартири до крематорію для спалення. Для цього учасники групи планували використати підроблене свідоцтво про смерть, відповідно до якого вказаний чоловік помер нібито 4 липня 2021 року", - розповіли у прокуратурі.

Зловмисники підшукали осіб, які за 1000 доларів погодилися таємно вночі перевезти вже муміфіковане тіло до крематорію.

14 липня правоохоронці затримали організатора групи та одного з її членів після передачі грошових коштів за вивезення тіла.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру за фактом заволодіння об’єктом нерухомості померлого чоловіка шляхом підроблення документів та наругою над його тілом (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 297, ч. 1 ст. 358 КК України) та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці встановлюють інші епізоди злочинної діяльності.

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Автор: Антоніна Доломанжи