За попередньою інформацією, постраждали пасажири та водій.

У Києві на Броварському проспекті сталася серйозна ДТП з маршрутним автобусом і легковим авто.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, в аварію потрапила маршрутка №332 Київ-Бровари.

"Звук удару було чути аж на метро Чернігівська. В салоні їхали пасажири. Багато постраждалих, на місці працюють рятувальники ДСНС, медики, поліція, проїзд ускладнений. Є двоє загиблих. Кількість постраждалих уточнюється",- йдеться в повідомленні.

Однак правоохоронці спростували інформацію про загиблих, пише "Сьогодні". За словами поліції, поки жертв немає, але постраждали щонайменше семеро людей.

Читайте такожЧоловік впав з багатоповерхівки на BMW і дивом вижив (відео)За даними "Вартові Еспресо", маршрутку протаранив Volkswagen Passat, коли намагався перебудуватися на іншу смугу. Водія Volkswagen госпіталізовано з важкими травмами. Щоб дістати його з понівеченої машини, рятувальникам довелося розрізати авто спецінструментом.

Також госпіталізували кількох пасажирів автобуса, одна з пасажирок - у тяжкому стані.

На відео з відеореєстратора видно, що авто справді вдарило маршрутку ззаду на швидкості. Від удару автобус відлетів убік, врізався в опору рекламного щита і перекинувся просто перед ще одним легковим авто.

У патрульної поліції Києва повідомили, що рух проспектом у бік Києва ускладнено.

Раніше в Полтаві маршрутка втратила два колеса під час руху. А під Тернополем внаслідок аварії мікроавтобуса молода дівчина залишилася без руки.

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Автор: Катерина Комолова