На записі з реєстратора видно, як у маршрутки на швидкості відвалюються два лівих колеса - переднє, а потім заднє.

У Полтаві маршрутка втратила два колеса під час руху.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Труха Полтава.

Інцидент стався на Сінній площі. На записі з реєстратора видно, як у маршрутки на швидкості відвалюються два лівих колеса - переднє, а потім заднє. Одне з коліс згодом влетіло у зупинку.

"А ми нагадуємо, що проїзд коштує 8 гривень, і його навіть хочуть підвищувати до 10", - йдеться у коментарі до відео.

Варто зазначити, що це вже не перший подібний випадок у Полтаві за останній місяць.

Нагадаємо, в Одесі водій одного маршрутного таксі влаштував перегони зі своїм колегою через пасажирів та збив підлітка на вул. Іцхака Рабіна. Постраждалий вижив, для нього викликали швидку допомогу.

"Водій 121-ї маршрутки збив підлітка, обганяючи свого колегу, який зупинився випускати людей прямо перед пішохідним переходом, що звичайно не виправдовує першого", – йшлося у повідомленні.

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Автор: Денис Прядко