Організував злочинну схему іноземець. Тепер йому зі спільниками з України загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

У столиці правоохоронці затримали шахраїв, які ошукували чоловіків під час побачень.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Злочинна схема полягала у шахрайському заволодінні грошовими коштами громадян шляхом розміщення в соціальних мережах анкет дівчат, які нібито шукали заможних кавалерів.

У подальшому потерпілому призначали побачення в кафе в Печерському районі. Під час зустрічі в закладі дівчина замовляла нібито дорогі алкогольні напої та їжу "з собою", що нібито мало означати обіцянку продовження вечора.

Читайте такожЖорстоке зґвалтування у Кривому Розі: затриманим підліткам хочуть пом'якшити покаранняДалі їм виносили в пакеті замовлення, чоловік розраховувався, дівчина забирала з собою пакунок, але насправді це був муляж, бо в ньому не було придбаних дорогих продуктів.

На виході з кафе під вигаданим приводом зловмисниця залишала чоловіка, поверталася в кафе з оплаченим "замовленням" та передавала його для використання з іншим потерпілим. Під час чергового "побачення" правоохоронці затримали трьох фігурантів.

Організував злочинну схему громадянин іншої держави 1999 року народження, якому допомагала уродженка Волині 2002 року народження та уродженець Закарпатської області 1997 року народження.

Відкрито кримінальне провадження за ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз поліцейські встановлюють особи інших учасників шахрайської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, раніше перше побачення з онлайн-знайомим закінчилося для киянки жахом. Чоловік силою затягнув жінку до її ж квартири, зв'язав скотчем та зґвалтував, а ще вкрав гроші, телефони, сидр та пачку майонезу.

А в Італії студентку під час романтичного побачення розірвала зграя собак.

Вас також можуть зацікавити новини: