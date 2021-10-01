У 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 квадратних метрів.

У Києві через пожежу у гімназії евакуювали 1,5 тисячі учнів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомлення про пожежу у гімназії на вулиці Княжий затон, 12-А, що у Дарницькому районі столиці, надійшло у п’ятницю, 1 жовтня, о 10:05.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що в 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 квадратних метрів.

До прибуття рятувальників було евакуйовано персонал та учасників навчального процесу. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

О 10:31 пожежу було локалізовано на площі 25 квадратних метрів, а о 10:35 - ліквідовано

На місці події працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

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Нагадаємо, у Києві на Русанівських садах сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік.

За попередніми даними, після того, як у будинку зникло світло, господар пішов вмикати його в щитовій. Коли він це зробив - почалася пожежа. Той встиг вибігти з дому, його дружину витягували звідти сусіди. Жінка дістала опіків - її передали лікарям. У палаючому будинку залишився 43-річний син літнього подружжя. Свідки кажуть, що він помер страшною смертю - згорів живцем.

Автор: Денис Прядко