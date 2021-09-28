У комунальній квартирі на другому поверсі було виявлено тіло загиблого чоловіка.

Харків'янин впав на обігрівач і згорів живцем.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області.

Нещасний випадок стався у ніч на 28 вересня у двоповерховому житловому будинку на вул. Великій Панасівській, 230/1 у Холодногорському районі.

У комунальній квартирі на другому поверсі було виявлено тіло загиблого чоловіка, особа якого встановлюється. Він впав на електричний обігрівач і на ньому загорівся одяг.

Рятувальники на місце події не викликались. Обставини даного нещасного випадку встановлюються.

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11 вересня поліція отримала повідомлення про пожежу в одному з приватних будинків села Дубовець. Після того, як рятувальники загасили вогонь, вони знайшли труп господаря будинку - 56-річного чоловіка, який мав інвалідність та пересувався на милицях. Загиблий знаходився на ліжку. Правоохоронці оглянули місце інциденту та знайшли докази підпалу будинку - біля трупа знаходилася каністра з-під палива.

Поліція почала з'ясовувати обставини та швидко затримала підозрюваного - 25-річного чоловіка, який тільки місяць тому вийшов на свободу з місць позбавлення волі. Він є родичем загиблого та напередодні перебував у нього в гостях.

Автор: Денис Прядко