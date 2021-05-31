У Києві чоловік гвалтував двох неповнолітніх сестер за згодою їхнього батька.
Про це повідомляє прес-служба київської обласної прокуратури.
Встановлено, що 53-річний чоловік попередньо домовившись с батьком неповнолітніх дівчат протягом двох місяців з метою задоволення власної статевої пристрасті, вступав у статеві зносини з останніми.
Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 155 КК України - статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, що караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Слід зазначити, що у вересні 2019 року обвинувальний акт стосовно батька неповнолітніх було направлено до Білоцерківського міського суду. До нього та його спільника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі судовий розгляд по справі триває.
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