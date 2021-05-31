Чоловік протягом двох місяців вступав у статеві зносини з дівчатами.

У Києві чоловік гвалтував двох неповнолітніх сестер за згодою їхнього батька.

Про це повідомляє прес-служба київської обласної прокуратури.

Встановлено, що 53-річний чоловік попередньо домовившись с батьком неповнолітніх дівчат протягом двох місяців з метою задоволення власної статевої пристрасті, вступав у статеві зносини з останніми.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 155 КК України - статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, що караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Слід зазначити, що у вересні 2019 року обвинувальний акт стосовно батька неповнолітніх було направлено до Білоцерківського міського суду. До нього та його спільника обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі судовий розгляд по справі триває.

Читайте такожУ Дніпрі 11-річного хлопчика два місяці ґвалтував однокласник - ЗМІ

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко