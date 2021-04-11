Злочинця затримали місцеві жителі.

На вулиці Братиславській у Києві чоловік спіймав і півтори години ґвалтував у дворі сімнадцятирічну дівчину.

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Як повідомляє dtp.kiev.ua, злочинця затримали місцеві жителі.

"Під час затримання кілька разів впав і вдарився головою об поребрик. До прибуття поліції вже прийшов до тями. Оформлений і відправлений в ізолятор", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Дмитро Захаров