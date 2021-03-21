Причину трагедії встановлює слідство.

На Харківському шосе в Києві дівчина загинула, впавши з даху багатоповерхового висотного будинку.

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Як повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua, трагедія сталася в ЖК» Мега Сіті " 20 березня. Удар при падінні був настільки сильним, що тіло пробило дах прибудови будинку. Смерть настала миттєво.

Причину події встановлює слідство.

Фото не рекомендуються до перегляду людям з нестійкою психікою.

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Автор: Дмитро Захаров