Самогубство дівчини в Києві / t.me/dtpkievua
На Харківському шосе в Києві дівчина загинула, впавши з даху багатоповерхового висотного будинку.
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Як повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua, трагедія сталася в ЖК» Мега Сіті " 20 березня. Удар при падінні був настільки сильним, що тіло пробило дах прибудови будинку. Смерть настала миттєво.
Причину події встановлює слідство.
Фото не рекомендуються до перегляду людям з нестійкою психікою.
t.me/dtpkievua
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