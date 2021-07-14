У місті Сміла на Черкащині внаслідок вибуху у житловому будинку загинув чоловік.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Черкаській області.
Зазначається, що 14 липня до рятувальників надійшла інформація про те, що на вулиці Лісна стався вибух у житловому будинку з подальшою пожежою.
"Унаслідок вибуху відбулося руйнування частини покрівлі та частини зовнішньої стіни", - йдеться у повідомленні.
Рятувальниками о 09:45 пожежу було локалізовано, о 10:05 – ліквідовано. Під час розбору конструкцій будинку з-під завалів дістали тіло загиблого власника, 1966 року народження. У ДСНС додали, що, ймовірно, у будинку стався вибух газового балона.
Як повідомляв УНІАН, під час святкування Івана Купала у Коростені на Житомирщині пізно ввечері 9 липня вибухнули каністри з бензином. Повідомляється про трьох постраждалих. Очевидці стверджують, що вибух був настільки сильний, що у мешканців у районі водоканалу затрусились шибки у вікнах.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Під час вибуху в п'ятиповерхівці під Києвом загинув ветеран АТО
- У Києві в тролейбуса на ходу вибухнуло колесо: інцидент потрапив на відео
- На Одещині чоловік вчинив самогубство, підірвавши бойову гранату - постраждав підліток (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram