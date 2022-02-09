Поруч з тілом були розкидані речі.

У Києві на дитячому майданчику знайшли труп чоловіка. Мертву людину помітили випадкові перехожі. Чоловік лежав на землі без взуття та верхнього одягу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Вартові Еспресо".

Інцидент стався у Дарницькому районі. В ніч на 9 лютого, приблизно о 2.00 люди йшли біля дитячого майданчику на Крушельницькій вулиці та помітили тіло людини. Чоловік лежав без ознак життя.

На місце інциденту викликали поліцію. Відомо, що труп чоловіка знайшли без взуття та верхнього одягу. Поруч з тілом були розкидані речі.

Що стало причиною смерті чоловіка - нині не повідомляється. На місце інциденти приїхали криміналісти. Деталі з'ясовуються.

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