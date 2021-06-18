Вдень у п'ятницю, 18 червня, у Києві чоловік стрибнув з пішохідного мосту у воду.
Відео стрибка опублікували Telegram-канали «Київ Оперативний» та «Київ зараз».
«Щойно з пішохідного мосту стрибнув чоловік. Схоже, що намагався накласти на себе руки. Зараз його стан уточнюється», - йдеться у підписі до відео.
На знятих кадрах видно, що чоловік, який стрибнув у воду, напівроздягнений.
Читайте такожУ Дніпрі дівчина стрибнула з мосту: момент стрибка потрапив на відеоЗа інформацією очевидців, він спочатку щось кричав, а потім кинув речі у воду та стрибнув сам.
Офіційної інформації про інцидент немає.
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