Про його стан нічого невідомо.

Вдень у п'ятницю, 18 червня, у Києві чоловік стрибнув з пішохідного мосту у воду.

Відео стрибка опублікували Telegram-канали «Київ Оперативний» та «Київ зараз».

«Щойно з пішохідного мосту стрибнув чоловік. Схоже, що намагався накласти на себе руки. Зараз його стан уточнюється», - йдеться у підписі до відео.

На знятих кадрах видно, що чоловік, який стрибнув у воду, напівроздягнений.

Читайте такожУ Дніпрі дівчина стрибнула з мосту: момент стрибка потрапив на відеоЗа інформацією очевидців, він спочатку щось кричав, а потім кинув речі у воду та стрибнув сам.

Офіційної інформації про інцидент немає.

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Автор: Катерина Шварц