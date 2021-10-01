Куля чи дріб зачепила підборіддя водія Анатолія Хромова. Наразі загрози його здоров'ю чи життю нема.

У Києві обстріляли автомобіль голови Державної архівної служби Анатолія Хромова.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора я був у службовому відрядженні у м.Вінниця. Їздив поїздом, службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській, 24 (у Києві - ред.). В цей час з сусіднього будинку по моєму водію, який перебував поруч з гаражем в архівному містечку, був зроблений постріл (чи декілька)", - розповів чиновник.

За його словами, куля чи дріб зачепила підборіддя водія. Наразі загрози його здоров'ю чи життю нема.

Також Хромов повідомив, що правоохоронцям вдалось затримати ймовірного стрілка.

"Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", - зазначив він.

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Замах на Шефіра - що відомо

Вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента, його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення в ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК - замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Денис Прядко